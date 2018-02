Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mitten im Kalten Krieg müssen sich CIA-Agent Napoleon Solo (Henry Cavill) und KGB-Spion Illya Kuryakin (Armie Hammer) zusammenschließen: Eine Geheimorganisation ehemaliger Nazis entführt den deutschen Wissenschaftler Udo Teller (Christian Berkel), um in Italien eine Atombombe herzustellen. Allerdings brauchen die beiden die Hilfe der attraktiven Ostberliner Automechanikerin Gaby Teller (Alicia Vikander), um den Verbrechern auf die Spur zu kommen. ProSieben zeigt"Codename U.N.C.L.E. am Sonntag, 18. Februar, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



Copyright: © Warner Bros.



Dieses Bild darf bis 16. Februar 2018 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Nicht für EPG, Twitter, Facebook, etc.! Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Bei Fragen: 089/9507-1193. Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media AG.



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2



Pressekontakt: Bei Fragen: 089/9507-7299