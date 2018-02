Berlin - Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln fehlen in Deutschland fast 300.000 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Hierzu erklärt die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön: "Die Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft bestätigen, dass wir auch weiterhin in den quantitativen und qualitativen Ausbau von Kitaplätzen investieren müssen.

