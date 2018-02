Lieber Leser,

die ArcelorMittal Aktie korrigierte in den vergangenen vier Wochen den sekundären Aufwärtstrend. In der vergangenen Woche ist sie dabei an einer wichtigen charttechnischen Unterstützungszone angekommen. Diese umfasst einen Preisbereich zwischen 25-26,50 Euro je Aktie. Ein Unterschreiten dieser Kurszone könnte den Kurs zunächst in Richtung 200-Wochen-Durchschnitt drücken. Dieser verläuft derzeit bei 22,6 Euro je Aktie. Im Jahr 2017 hat die Aktie ca. 31 % an Wert hinzugewonnen. ... (David Iusow)

