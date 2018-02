Dow Jones - Bullisches Reversal zum Wochenausklang

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Dow Jones Industrial Average Index setzte am vergangenen Freitag seine Talfahrt zunächst weiter fort und fiel zeitweise bis unter 23.500 Punkte zurück. Im späten Handel gab es dann allerdings ein bullisches Intraday-Reversal und der Index stieg ausgehend vom Tagestief wieder um über 900 Punkte an.



Diese Positivtendenz setzt sich zum Wochenstart zunächst weiter fort - der Index wird im vorbörslichen Handel aktuell schon wieder knapp 300 Punkte über dem Schlusskursniveau vom vergangenen Freitag getaxt. Um das sich abzeichnende Eröffnungsniveau im Bereich 24.450 bis 24.600 Punkte befindet sich jedoch bereits schon wieder ein wichtiges Widerstandslevel in Form des 38,2%-Retracements der jüngsten Abwärtswelle. Zudem hat der Index in diesem Bereich auch einen Horizontalwiderstand. Es wäre daher keine Überraschung, wenn die sich abzeichnende bullische Eröffnung zunächst einmal abverkauft werden würde. In dem Falle wäre ein erneuter Dip unter die 24.000 Punkte-Marke einzuplanen. Dieser favorisierte Dip ausgehend vom Bereich 24.400/600 Punkte könnte dann die Basis für die zweite größere Erholungswelle in den Bereich 25.000 bis 25.350 Punkte werden.

Dow Jones Industrial Average Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 08.01.2018 - 09.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2013 - 09.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HW7VMU 40,82 19.500,00 4,92 29.03.2018 Dow Jones Index HW7VNW 26,14 21.300,00 7,69 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.02.2018; 13:43 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HW8Z8U 29,82 28.100,00 6,70 29.03.2018 DowJones Index HW8JS8 21,32 27.050,00 9,39 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.02.2018; 13:43 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Turbo Classic-Produkte finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf den Dow Jones Industrial Average Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Dow Jones - Bullisches Reversal zum Wochenausklang erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).