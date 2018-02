Herzogenaurach - PUMA übertrifft erstmals die Umsatzmarke von 4 Milliarden Euro - Aktiennews Anbei eine aktuelle Pressemitteilung der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF): Geschäftsentwicklung im vierten Quartal 2017 - Umsätze steigen währungsbereinigt um 14,5% auf EUR 1.040 Millionen (+8,6% in der Berichtswährung Euro) mit zweistelligen Wachstumsraten in allen Regionen; Schuhe sind Haupttreiber des Wachstums - Rohertragsmarge verbessert sich um 250 Basispunkte auf 47,1% - Operative Aufwendungen (OPEX) steigen um 11,7% aufgrund höherer Aufwendungen für Marketing und Retail - Operatives Ergebnis (EBIT) hat sich von EUR 14 Millionen im Vorjahr auf EUR 30 Millionen mehr als verdoppelt - Zusammen mit Lewis Hamilton starteten wir die 24/7 Trainingskampagne mit dem neuen IGNITE Flash Schuh - PUMA gewinnt in den USA den "Marketer of the Year"-Preis des Magazins Footwear News Geschäftsentwicklung im Gesamtjahr 2017 - Umsätze steigen währungsbereinigt um 15,9% auf EUR 4.136 Millionen (+14,0% in der Berichtswährung Euro) und überschreiten erstmals die 4-Milliarden-Umsatzmarke, alle Regionen verzeichnen zweistellige Wachstumsraten - Rohertragsmarge erhöht sich um 160 Basispunkte auf 47,3% - Anstieg der operativen Aufwendungen um nur 11,7% führt zu einem verbesserten operativen Leverage - Operatives Ergebnis (EBIT) verbessert sich deutlich von EUR 128 Millionen auf EUR 245 Millionen - Konzernergebnis von EUR 62 Millionen auf EUR 136 Millionen mehr als verdoppelt und Ergebnis je Aktie erhöht sich entsprechend von EUR 4,17 auf EUR 9,09 - Starke Verbesserung des Freien Cashflows von EUR 50 Millionen auf EUR 117 Millionen - Vorgeschlagene einmalige Dividende von insgesamt EUR 12,50 je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 - Neue Schnürsystem-Technologie NETFIT im Bereich Performance und Sportstyle eingeführt - Produkteinführung von PUMAs Fußballschuh FUTURE entspricht aufgrund seiner NETFIT-Technologie ideal den Kundenbedürfnissen - Das Frauengeschäft, unterstützt durch die Schuh-Styles HEART, FIERCE und PLATFORM, bleibt weiterhin stark Bjoern Gulden, CEO PUMA SE: "2017 war ein sehr gutes Jahr für PUMA.

