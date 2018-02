Zum Wochenstart hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.282,77 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,45 Prozent im Vergleich zum Freitagsschluss.

Dabei waren alle DAX-Titel im grünen Bereich. Am kräftigsten ging es bis kurz vor Handelsschluss jedoch für Papiere der Deutschen Bank nach oben, die bis zu diesem Zeitpunkt über vier Prozent zulegten, gefolgt von Linde und RWE. Nur ein bescheidendes Kursplus gab es für Lufthansa, Eon und SAP - sie rangierten am Ende der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,2272 US-Dollar (+0,16 Prozent).