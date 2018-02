FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum späten Nachmittag um 0,03 Prozent auf 157,98 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,75 Prozent.

Kursgewinne an den Aktienmärkten belasteten die Festverzinslichen ein wenig. Die Vorgaben aus den USA und Asien sorgten nach jüngsten Turbulenzen für eine etwas zuversichtlichere Stimmung an den Finanzmärkten. Daher gingen auch die Renditen in einigen südeuropäischen Ländern wie Italien und Portugal zurück.

Ein Höhepunkt der Woche steht zur Wochenmitte an. Dann werden neue Inflationszahlen aus den USA erwartet. Die Möglichkeit einer anziehenden Teuerung in den Vereinigten Staaten war einer der Hauptgründe für die starken Kursverluste weltweit an den Aktienmärkten in der vergangenen Woche gewesen./jsl/jkr/he

