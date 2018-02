Neckarsulm/Berlin (ots) -



Auf der "Internationalen Grünen Woche" vom 19. bis zum 28. Januar 2018 konnten Messebesucher am Stand von Lidl und der Privatmolkerei Bechtel gegen eine Spende einen Heliumballon in Form einer Kuh oder einer Biene erwerben. Am Ende der Messe beliefen sich die Gesamteinnahmen auf rund 17.000 Euro. Lidl erhöhte diesen Betrag auf 20.000 Euro und übergab vor Ort jeweils 10.000 Euro an die Heinz Sielmann Stiftung und den Landesverband Bayerischer Imker. Die Spendenempfänger nutzen das Geld für Maßnahmen der Landschaftspflege in der Döberitzer Heide vor den Toren Berlins und zur Förderung des Bienen- und Naturschutzes.



"Wir freuen uns sehr, dass die Ballons den Messebesuchern gut gefallen haben und somit ein stattlicher Betrag für einen guten Zweck zusammenkam", sagt Christof Mross, Geschäftsführer Einkauf bei Lidl Deutschland. "Der Erlös unterstützt die Sicherung von Lebensräumen für Tier- und Pflanzenarten in Deutschland. Das ist ganz im Sinne unseres Projektes 'Lidl-Lebensräume', einer langfristig angelegten Initiative zum Artenschutz."



"Lidl-Lebensräume" als Impulsgeber



Mit der Wahl der Spendenempfänger unterstreicht Lidl sein Ziel, das Nahrungsangebot und Nistmöglichkeiten für blütenbesuchende Insekten langfristig zu verbessern. Dazu hat das Unternehmen am Anfang dieses Jahres das bundesweite Programm "Lidl-Lebensräume" gestartet. Im Rahmen dieser 360-Grad-Initiative zum Artenschutz wird Lidl auf eigenen Grundstücken insgesamt über 10.000 Quadratmeter Freifläche naturnah anlegen. Blühstreifen auf einer Fläche von aktuell über zwei Millionen Quadratmetern werden bereits durch Lidl-Lieferanten der Land- und Viehwirtschaft gepflegt. Zudem wird Lidl sein Pflanzensortiment durch bienenfreundliche Pflanzen, die ohne Neonicotinoide produziert wurden, erweitern und ein Pilotprojekt in Griechenland unterstützen, in dem der Austausch der Landwirte und Imker über die bienenschonende Ausbringung von Pflanzenschutzmittel gefördert wird.



