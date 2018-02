ZÜRICH (Dow Jones)--Im Einklang mit den übrigen europäischen Börsen haben auch die Kurse der schweizerischen Aktien am Montag kräftig zugelegt. Der SMI gewann 1,6 Prozent auf 8.821 Punkte. Damit schloss der Index allerdings deutlich unter seinem Tageshoch von 8.857 Punkten, das er am Vormittag erreicht hatte. Alle 20 SMI-Werte verbuchten Kursgewinne. Umgesetzt wurden 49,06 (zuvor: 82,11) Millionen Aktien.

Das Fundament für die Erholung des Marktes hatte die Wall Street geliefert, die schon am Freitag Boden gut gemacht hatte und am Montag an diese positive Entwicklung anknüpfte, indem sie mit einem deutlichen Plus in die neue Woche startete.

Angeführt wurde der schweizerische Aktienmarkt von Konjunkturzyklikern wie ABB oder Lonza, die um 1,3 und 2,9 Prozent vorrückten. Gesucht war ferner Schwergewicht Nestle mit einem Plus von 1,6 Prozent.

Auch die Pharmawerte wurden rege nachgefragt. Roche stiegen um 1,4 Prozent. Die Tochter Genentech hatte mitgeteilt, dass ein Antikörper zur Behandlung von diabetischem Makulaödem in einer Phase-II-Studie den primären Endpunkt erreicht habe.

Bestechungsvorwürfe gegen Novartis konnten der Aktie des Unternehmens nichts anhaben. Sie legte um 1,9 Prozent zu. Griechische Behörden ermitteln gegen den Pharmakonzern wegen des Verdachts auf Bestechung von Beamten und Ärzten, um Arzneimittelpreise festzulegen und den Absatz von Medikamenten an öffentliche Krankenhäuser zu steigern.

