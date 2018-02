Rostock (ots) - Bis zum 15. Februar 2018 inspiriert AIDA mit romantischen Urlaubsangeboten zu rosaroten Preisen



Liebe schenken zum Tag der Verliebten! Den Valentinstag am 14. Februar 2018 feiert AIDA Cruises mit unwiderstehlichen Geschenkideen.



AIDA Pink Valentine bietet allen Verliebten, Entspannungssuchenden und In-die-Ferne Schweifenden die Möglichkeit, limitierte Kreuzfahrt-Specials mit Preisen zum Drauflos-Knutschen. Die Blitzaktion ist bis zum 15. Februar 2018 kurz vor Mitternacht buchbar und lässt sich hervorragend mit anderen exklusiven Angeboten wie Wellness-Gutscheinen, Foto-Shootings und individuellen Landausflügen mit eigenem Fahrer kombinieren.



Allen Gästen, die am Valentinstag mit ihrem Lieblingsmenschen an Bord eines der zwölf AIDA Schiffe die Weltmeere erobern, bietet das Rostocker Unternehmen weitere unwiderstehliche Urlaubshighlights. Wie wäre es beispielsweise mit rosaroten Blumengrüßen auf der Kabine, einem romantischen Relax-Paket im AIDA Spa oder exklusiver Zeit zu zweit beim Candle-Light-Dinner in einem der A-la-carte Restaurants? Diese und vielfältige andere Spezialangebote können bequem von zu Hause im Reiseportal MyAIDA auf www.aida.de/myaida oder direkt an Bord gebucht werden.



Weitere Informationen rund um die Valentinstag-Angebote auf www.aida.de/valentinstag. Alle AIDA Urlaubsreisen sind im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 58 sowie auf www.aida.de buchbar.



