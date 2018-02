Zürich - Die Schweizer Börse hat zum Start in die neue Börsenwoche auf den Kurseinbruch der vergangenen Handelstage eine positive Reaktion gezeigt. Der Leitindex SMI rückte in einem weiterhin von Nervosität geprägten Geschäft über die Marke von 8'800 Punkten vor, nachdem er den Handel am letzten Freitag noch unterhalb von 8'700 Stellen abgeschlossen hatte. Dabei hatte sich die breit abgestützte Erholung an den europäischen Börsen mit Blick auf die guten Vorgaben aus den USA angezeigt. Ob davon ausgehend nun eine nachhaltige Aufwärtsbewegung folgt, bleibe aber abzuwarten, warnen Händler.

In dieser Woche gehe es vor allem um die Frage, ob die nach dem Ausverkauf von letzter Woche an den Markt zurückgekehrten Käufer die Kurse weiter nach oben tragen könnten, hiess es. Entscheidend werde sein, wie sich die Inflationserwartungen nach der Publikation von US-Preisdaten entwickeln. Schliesslich habe der Ausverkauf der letzten Woche vor allem etwas mit der Angst vor Inflation und daraufhin mit steigenden Zinsen zu tun gehabt. Die im Vergleich zu Jahresbeginn tieferen Bewertungen könnte aber Schnäppchenjäger auf den Plan rufen, hiess es am Markt weiter.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Montag mit einem Plus von 1,61% bei 8'822,18 Punkten; das Tageshoch lag bei 8'856 Stellen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 1,63% auf 1'445,26 Punkte und der breite Swiss Performance ...

