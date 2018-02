DAX: Ist der Spuk schon vorbei?

Während die Jecken in den Faschings- und Karnevalshochburgen dieses Landes feierten, wurde etwas von der guten Stimmung am heutigen Rosenmontag auch auf die Aktienmärkte übertragen.

Das war heute los. Nach den jüngsten Turbulenzen bot sich Börsianern zu Beginn der neuen Woche ein deutlich freundlicheres Bild als zuletzt. Dem DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) gelang zeitweise ein Kursplus von mehr als 2 Prozent. Auch die Wall Street verbuchte einen starken Handelsauftakt, nachdem der Dow Jones in der Vorwoche einige der größten Tagesverluste in seiner Geschichte gesehen hatte. Gerade weil die jüngsten Börsenturbulenzen jedoch derart heftig ausgefallen sind, wäre es nun zu früh, von einer Rückkehr zur sorgenfreien Rekordjagd vom Jahresanfang zu sprechen.

Das waren die Tops & Flops. Das positive Marktumfeld konnte heute Linde (WKN: A2E4L7 / ISIN: DE000A2E4L75) in besonderer Weise nutzen. Die Aktie des Gaseherstellers legte zeitweise knapp 4 Prozent an Wert zu. Das Papier wurde von einem positiven Analystenkommentar angetrieben. Allerdings zeigten sich Börsianer im Fall von Linde zuletzt ohnehin in Bezug auf die Aussichten optimistisch. Für gute Stimmung sorgt die anstehende Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair. Aus diesem Grund konnte die Linde-Aktie insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2017 eine sehr starke Performance hinlegen.

