Mainz (ots) - ZDF Mainz, Planungsredaktion, Tel. 06131 - 7015245/34/46 Mainz, 12. Februar 2018/pl1202n1.doc



ZDF-Programmänderung



Woche 07/18



Mo.,12.2.



Bitte Programmänderung beachten:



17.00 heute



17.08 Die Olympischen Winterspiele Pyeongchang 2018 live im ZDF (Oly/HD/AD/UT) 3. Wettkampftag Moderation: Katrin Müller-Hohenstein



17.45 Leute heute



(Weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen. "hallo deutschland" entfällt.)



----------------------------



21.45 heute-journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Christian Sievers



Bitte streichen: Claus Kleber



(Änderung auch für Di., 13.2.2018 beachten.)



----------------------------



Bitte Programmänderung beachten:



5.00 ZDF.reportage (HD/UT) Deutschland, Deine Ämter Die Kontrolleure vom Verbraucherschutz Film von Enrico Demurray und Saara von Alten (vom Vortag) Deutschland 2018



("hallo deutschland" um 4.55 Uhr entfällt.)



Fr., 16.2.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



4.30 plan b: Landlust statt Landfrust (HD/UT) Wie sich Dörfer neu erfinden Film von Birgit Tanner (Erstsendung 25.11.2017) Deutschland 2017



("plan b: Jogging im Matheunterricht" entfällt.)



Woche 11/18



So., 11.3.



21.45 heute-journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Claus Kleber



Bitte streichen: Marietta Slomka



Woche 12/18



So., 18.3.



Bitte Korrektur beachten:



18.00 ZDF.reportage Ultras gegen Polizei Fanrandale und kein Ende Film von Robert Heller Deutschland 2018



MfG



ZDF-Planungsredaktion i.A. Heike Heinrich



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: $dataSet.getValue("titel") $dataSet.getValue("telefon1") $dataSet.getValue("telefon2")



$dataSet.getValue("titel_ard") $dataSet.getValue("tel_ard1") $dataSet.getValue("tel_ard2")