Aurora Cannabis hat in der vergangenen Woche eine weitere Akquisition bekannt gegeben. Das Unternehmen will zunächst einen 20-Prozent-Anteil an dem Einzelhändler von Spirituosen, Liquor Stores NA, erwerben und sich die Option auf den Erwerb von weiteren 20 % offenhalten. Der Preis für die Akquisition beträgt 103,5 Mio. US-Dollar. Mit dem Kapital will Liquor Stores NA seine Läden umbauen sowie neue eröffnen und eine neue Marke für ein Cannabis-Produkt etablieren. Für Aurora ... (David Iusow)

