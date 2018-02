Liebe Leser,

Apple musste zuletzt gerade aus markttechnischer und charttechnischer Sicht herbe Rückschläge einstecken. Nun könnte es zu einer kleineren Erholung kommen, meinen charttechnische Analysten. Mutmaßlich ist das Potenzial nach oben indes begrenzt. Konkret: Die Aktie konnte am Montag im frühen Handel etwas aufsatteln. Dennoch: Unter dem Strich steht ein rasanter Abfall in den vergangenen Wochen. So ging es im Wochenverlauf um fast 5 % nach unten. Innerhalb von zwei Wochen hat ... (Frank Holbaum)

