Kupferhütte Aurubis trennt sich von 1,3 Milliarden Euro Umsatz und einem Viertel der Mitarbeiter. Das Segments Flachwalzprodukte soll an die Wieland-Werke in Ulm abgetreten werden.

Die Kupferhütte Aurubis will sich von einem größeren Unternehmensbereich mit 1,3 Milliarden Euro Umsatz und damit mehr als einem Viertel ihrer Mitarbeiter trennen. Aurubis stehe mit den familiengeführten Wieland-Werken in Ulm in fortgeschrittenen Verhandlungen um den Verkauf des Segments Flachwalzprodukte, teilte der Konzern am Montag in Hamburg mit. Eine ...

