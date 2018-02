Teilnehmende Teams Indien, Bangladesch und Sri Lanka Cricket-Serie T20wird exklusiv live auf YuppTV gestreamt

Liebhaber des Cricket können die rasante Action und nervenaufreibende Spannung der kommenden Dreiländer-Serie Hero Nidahas Trophy 2018 zwischen Bangladesch, Indien und Sri Lanka auf YuppTV verfolgen, der weltweit führenden OTT-Marke für Inhalte aus Südasien. Die T20-Spiele werden zwischen dem 6. und 18. März in Colombo stattfinden. Sämtliche Spiele kann man in den USA, Kanada, dem Nahen und Mittleren Osten und Nordafrika, Australien, Neuseeland, Malaysia, dem Vereinigten Königreich und Europa exklusiv auf YuppTV erleben.

Zu Beginn des aus drei Serien bestehenden Turniers, mit dem die 70-Jahr-Feier der Unabhängigkeit Sri Lankas begangen wird, wird Indien im Eröffnungsspiel gegen Sri Lanka antreten. Das Turnier wird als Rundenturnier ausgetragen. Alle drei Teams spielen je zweimal gegeneinander, die besten zwei Teams kommen dann am 18. März ins Finale.

Herr Uday Reddy, Gründer und CEO von YuppTV, sagte: "Anders als andere Sportarten hat Cricket auf der ganzen Welt ein beispielhaftes Publikum, und T20-Cricket hat dazu beigetragen, dass das Spiel noch beliebter geworden ist als je zuvor. Wir freuen uns, dass wir die Exklusivrechte an der Übertragung der Serie Hero Nidahas Trophy 2018 in verschiedenen geografischen Gebieten besitzen, und wir freuen uns darauf, unseren Zuschauern die Möglichkeit zu bieten, das actionreiche Spiel bequem zu streamen, ohne einen einzigen Augenblick davon zu verpassen."

Cricket-Fans können die Action im R. Premadasa Stadium in Colombo LIVE auf www.yupptv.com oder über die YuppTV-App auf ihren Smart-TVs, Smart-Blu-ray-Playern, Streaming-Media-Playern, Spielkonsolen, Smartphones und Tablets erleben.

Über YuppTV:

YuppTV ist weltweit einer der größten internetbasierten Serviceanbieter für Fernseh- und On-Demand-Programme mit südasiatischen Inhalten und stellt mehr als 300 TV-Sender, über 5.000 Spielfilme und über 100 Fernsehsendungen in 14 Sprachen aus dieser Region bereit. YuppTV hat kürzlich eine Finanzierung von Emerald Media, einer panasiatischen Plattform, die von der führenden globalen Investmentfirma KKR für Investitionen in den Medien- und Unterhaltungssektor gegründet wurde, erhalten. Hierbei erwarb Emerald Media für 50 Mio. US-Dollar einen signifikanten Minderheitsanteil am Unternehmen. Emerald Media wird von den Branchenveteranen Rajesh Kamat und Paul Aiello geführt und von einem erfahrenen Team von Führungskräften aus den Bereichen Investment und Geschäftsführung unterstützt. YuppTV hat seine Serie-A-Finanzierungsrunde bereits beim amerikanischen Indianerstamm der Poarch Creek in Alabama aufgebracht.

Im Archiv von YuppTV sind 25.000 Stunden Unterhaltungsinhalte aufgelistet. Jeden Tag kommen fast 2.500 Stunden neue On-Demand-Inhalte auf der YuppTV-Plattform hinzu. YuppTV bietet Live-TV- und Catch-Up-TV Technologie. Außerdem bietet das Unternehmen YuppFlix an, einen Streamingdienst für Filme on-Demand für den Expat-Markt, und hat kürzlich YuppTV Originals gestartet, um in Kooperation mit den Top-Talenten der Filmindustrie außergewöhnliche Geschichten zu erzählen. YuppTV wird derzeit als die Pay-TV-Plattform Nr. 1 im Internet für Expats aus Indien geführt. YuppTV ist die am häufigsten heruntergeladene SmartTV-App in Indien und kann zudem auf 14,5 Millionen mobile Downloads und ein Nutzer-Rating von 4,0 verweisen.

Besuchen Sie https://www.yupptv.com/cricket/hero-nidahas-trophy-2018-t20/live-stream. Hier finden Sie weitere Informationen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180212006078/de/

Contacts:

YuppTV

Shivam Agarwal, +91 8826460464

shivam@yupptv.com