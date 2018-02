Berlin (ots) - Der Bund deutscher Kriminalbeamter fordert einen Untersuchungsausschuss zu der Affäre um alte Schießanlagen bei der Berliner Polizei.



Das geht nach rbb-Informationen aus einem Brief vom Montag an das Abgeordnetenhaus hervor, den auch erkrankte Polizisten unterschrieben haben. Darin heißt es, man erwarte endlich eine faire und gerechte Aufarbeitung.



Mit der Ernennung von Polizei-Vizepräsidentin Koppers zur Generalstaatsanwältin sei eine solche Aufarbeitung strafrechtlich nicht mehr zu erwarten. Die Unterzeichner machen Koppers dafür mitverantwortlich, dass Polizisten durch marode Schießanlagen erkrankt sind.



Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Vorwurfs der Körperverletzung im Amt.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg Abendschau Chef vom Dienst Tel.: 030 - 97993 - 222 22 abendschau@rbb-online.de