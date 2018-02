Liebe Leser,

Borussia Dortmund hat nach einer kleinen sportlichen Talfahrt wieder etwas Höhenluft bekommen. Dies spiegelt sich direkt im Aktienkurs wider, der nun einer wichtigen charttechnischen Obergrenze entgegenstrebt. Konkret: An sich befindet sich die Aktie in einem charttechnischen Seitwärtstrend. Allerdings konnte der Kurs oberhalb der bedeutenden Untergrenze von 5 Euro aufgefangen werden und scheint zum Auftakt der neuen Woche zumindest in Richtung der bisherigen Obergrenze von ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...