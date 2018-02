Liebe Leser,

Daimler setzt seine Erfolgsgeschichte im Bereich der LKWs fort. Wie der Stuttgarter Autobauer am Montag mitteilte, konnte der Konzern vor Kurzem 30 weitere Mercedes-Benz Actros (1845 LS) an den in Karlsdorf-Neuthard (bei Karlsruhe, BW) sitzenden Logistikspezialisten Hegelmann ausliefern.

1000ster Arcos geht nach Baden

In nur zwei Jahren habe die europaweit agierende Logistik-Gruppe insgesamt eine vierstellige Anzahl an neuen Actros in ihre Flotte aufgenommen. ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...