Hamburg (ots) - Sat.1 Norddeutschland bedauert den Tod seiner langjährigen Moderatorin Wiebke Ledebrink. Sie verstarb am Sonntag nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 45 Jahren. Wiebke Ledebrink war den TV Zuschauern in Hamburg und Schleswig-Holstein u.a. als Moderatorin des Sat.1 Regionalprogramms bekannt und sehr beliebt. "Wiebke war unsere erfahrenste Moderatorin, eine objektive und sorgfältige Journalistin, eine sehr loyale Kollegin und ein überaus warmherziger, fröhlicher und lebenslustiger Mensch", so Michael Grahl, Geschäftsführer Sat.1 Nord. "Wir sind sehr traurig. Sie wird uns fehlen".



