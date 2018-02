Der USD/JPY notiert nur knapp über 108,70. Das Paar erholte sich von den Sitzungstiefs um 108,44 und oszillierte zuletzt in einer begrenzten Handelsspanne. Das Sitzungshoch wurde bei 108,88 ausgeprägt. Die US-amerikanischen Aktienmärkte befinden sich wieder im Aufwind. Am Freitag kollabierte der USD/JPY an einem turbulenten Tag auf ein neues Fünfmonatstief ...

