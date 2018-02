Der GBP/JPY Wechselkurs ist tiefer in die neue Handelswoche gestartet. Das Cross rutschte zunächst auf 149,64, erholte sich dann aber zurück über die psychologisch bedeutende Marke von 150 Yen. Schon am Freitag hatte das Paar unter stärkerem Verkaufsdruck gelitten. Zum Auftakt in die neue Handelswoche standen keine nennenswerten Konjunkturdaten auf ...

