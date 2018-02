Die Anteilsscheine von Instone Real Estate werden zum Börsengang voraussichtlich maximal 22 Euro kosten - weniger als bislang erwartet.

Der Wohnimmobilien-Entwickler Instone Real Estate kann seine Aktien beim Börsengang in Frankfurt nur am unteren Ende der Preisspanne unterbringen. Die Anteilsscheine des Essener Unternehmens werden voraussichtlich 21,50 bis 22 Euro kosten, wie die begleitenden Banken am Montag mitteilten. Damit kann die Emission maximal 515 Millionen Euro einbringen. Die Zeichnungsfrist läuft noch bis Dienstagmittag, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...