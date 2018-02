Berlin (ots) - Deutschland, das muss man konstatieren, hat ein gut funktionierendes Auswärtiges Amt, aber momentan keinen Chef desselben, der sich auf sein Amt voll konzentrieren möchte. ... Deutschland droht, als Verhandlungspartner auf internationaler Ebene auszufallen. Wie lange geht das so weiter? Niemand weiß es. ... Wenn es zu einer Minderheitsregierung kommen sollte, würde das Ausland erfahren, dass der Anker der Stabilität in der Mitte Europas doch nicht hält. Und wenn es Neuwahlen gäbe, dann gälte das erst recht.



