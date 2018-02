The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.02.2018



ISIN Name



CA4405532041 HORNBY BAY MINERAL EXPL.

CA8249011021 SHORE GOLD INC.

US93317W1027 WALTER INVESTM.MGMT CORP.