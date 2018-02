Liebe Leser,

die Deutsche Telekom setzt den Vectoring-Ausbau auch im laufenden Jahr fort. Wie der Dax-Konzern kürzlich bekannt gab, können ab Montag "309.000 Haushalte in 302 Städten und Gemeinden mit 100 MBit/s im Download und 40 MBit/s im Upload ins Netz" gehen.

"Unser Netz geht in die Fläche"

Ziel der Telekom sei es, so viele Menschen wie möglich mit "schnellen Internetanschlüssen zu versorgen" - und das sowohl in urbanen als auch in ländlichen Regionen. "Wir bauen nicht ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...