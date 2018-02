Krefeld (ots) -



Das Smartphone wird im heutigen Leben ein immer wichtigerer Bestandteil des Alltags. Daher ist es keine Überraschung, dass auch viele Unternehmen Medien in ihre Kontakt Strategien einbeziehen.



Im Jahr 2016 waren ca. 49 Millionen Menschen in Deutschland im Besitz eines Smartphones. Es ist keine Überraschung, dass die App WhatsApp auf Platz 1 der Downloads in Deutschland liegt. Das 2009 gegründete Unternehmen, welches seit 2014 Teil der Facebook Inc. ist, dient der kostenfreien Versendung von Textnachrichten. Im Januar 2018 veröffentliche WhatsApp nun einen neuen Kommunikationskanal: WhatsApp Business. Dieser Kanal wird bereits von vielen Firmen in Deutschland benutzt und ist besonders bei touristischen Unternehmen beliebt.



WhatsApp Business verspricht die perfekte Kommunikation zwischen kleinen sowie mittleren Unternehmen (SMEs) und ihren Kunden. Für die Kunden bedeutet dies nämlich eine einfache Kommunikation und immer auf dem neuesten Stand zu sein. Es erlaubt dem User beispielsweise das einfache Abonnieren des Newsletters ohne sich an einem Computer einloggen zu müssen. Zusätzlich kann der Kunde auf einen Blick die Adresse, Kategorie, Öffnungszeiten, Email und Infotext sehen. So spart der Kunde sich einige Schritte, um an Informationen über das Unternehmen zu kommen.



Es ist kein Wunder, dass besonders die Tourismus-Industrie sich dieses Kommunikationsmittel zu Gunsten macht. WhatsApp verbindet weltweit ohne das Kosten aufkommen, die auf herkömmliche Weise per SMS oder Anruf entstehen würden. Wer also viel und gerne reist und trotzdem auf dem neuesten Stand bleiben möchte, ist mit dem WhatsApp Business Tool gut bedient. Das Smartphone ist immer dabei und es bereitet dem User keinerlei Umstände Nachrichten, egal an welchem Ort man sich befindet, zu erhalten.



Einige Reiseportale und -blogs haben bereits das WhatsApp Business Tool zur Versendung von Newsletter-Angeboten, um den Kunden einen optimalen Service anzubieten. Verwoehnwochenende.de (www.verwoehnwochenende.de) ist mit dem Versenden von Angeboten per WhatsApp Business einer der Markt-Vorreiter. Wie das ganze funktioniert ist leicht erklärt. (http://ots.de/damuM8).



