BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 09-Feb-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 09/02/2018 IE00B88D2999 18375 GBP 3487778.355 189.8110669 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 09/02/2018 IE00B7VB3908 368496 GBP 6646497.276 18.0368234 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 09/02/2018 IE00B7SD4R47 52752 EUR 9778416.238 185.3657916 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 09/02/2018 IE00B8JF9153 1222386 EUR 10343587.44 8.4618013 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 09/02/2018 IE00B878KX55 28775 EUR 6367584.311 221.2887684 Daily ETP



Boost ShortDAX 09/02/2018 IE00B8GKPP93 1214559 EUR 9174002.218 7.5533607 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 09/02/2018 IE00B7Y34M31 173942 USD 96517675.52 554.884246 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 09/02/2018 IE00B8K7KM88 4253272 USD 28610577.91 6.7267219 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 09/02/2018 IE00B8W5C578 15800 USD 15721225.77 995.0142891 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 09/02/2018 IE00B8VZVH32 7587679 USD 22957657.17 3.0256495 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 09/02/2018 IE00B7ZQC614 87509727 USD 87239470.71 0.9969117 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 09/02/2018 IE00B7SX5Y86 1242117 USD 55169629.81 44.4158077 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 09/02/2018 IE00B8HGT870 612787 USD 14930387.17 24.3647257 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 09/02/2018 IE00B6X4BP29 45475 USD 4599838.86 101.150937 Daily ETP



Boost Copper 3x 09/02/2018 IE00B8JVMZ80 86513 USD 1902381.498 21.9895449 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 09/02/2018 IE00B8KD3F05 55997 USD 3403279.087 60.7760967 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 09/02/2018 IE00B8VC8061 265829873 USD 39805817.09 0.1497417 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 09/02/2018 IE00B76BRD76 248299 USD 10764992.05 43.3549553 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 09/02/2018 IE00B7XD2195 5627197 USD 16609317.38 2.9516147 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 09/02/2018 IE00B8JG1787 23715 USD 2632506.538 111.0059683 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 09/02/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2467108.618 43.91435774 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 09/02/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2570200.493 68.78262887 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 09/02/2018 IE00B94QKC83 5855 GBP 846357.3812 144.5529259 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 09/02/2018 IE00BBGBF313 471695 GBP 25942501.52 54.99846621 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 09/02/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1733786.429 199.6070031 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 09/02/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 258463147.8 5018.7019 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 09/02/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 154522529.8 18983.11177 Daily ETP



Boost Palladium 09/02/2018 IE00B94QLR02 12585 USD 620417.3021 49.2981567 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 09/02/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1248713.228 131.8459749 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 09/02/2018 IE00B94QL251 4863 USD 767646.8896 157.8545938 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 09/02/2018 IE00B94QKX96 55951 USD 169039.3514 3.0212034 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 09/02/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 350242.9731 67.3544179 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 09/02/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 629310.4257 85.1109583 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 09/02/2018 IE00B94QKS44 5957 USD 514503.4111 86.3695503 Daily ETP



Boost Silver 2x 09/02/2018 IE00B94QL921 3015 USD 199884.3301 66.2966269 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 09/02/2018 IE00B94QL699 14638 USD 591822.467 40.4305552 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 09/02/2018 IE00B873CW36 3981502 EUR 37810941.32 9.4966526 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 09/02/2018 IE00B8NB3063 277775 EUR 24805212.95 89.2996596 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 09/02/2018 IE00BKT09149 2780 EUR 347468.4345 124.9886455 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 09/02/2018 IE00BKS8QM96 251001 EUR 12895400.04 51.3758911 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 09/02/2018 IE00BKT09255 3100 EUR 379391.5588 122.3843738 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 09/02/2018 IE00BKS8QN04 909259 EUR 55082249.92 60.5792738 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 09/02/2018 IE00BKT09479 821 GBP 106491.8068 129.7098743 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 09/02/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8668482.257 54.04155917 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 09/02/2018 IE00BKT09032 2500 USD 243808.602 97.5234408 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 09/02/2018 IE00BKS8QT65 132211 USD 11350563.46 85.8518842 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 09/02/2018 IE00BLS09N40 395442 EUR 14753700.71 37.3093923 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 09/02/2018 IE00BLS09P63 307000 EUR 4982973.703 16.2311847 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 09/02/2018 IE00BLNMQS92 51300 EUR 4467375.917 87.0833512 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 09/02/2018 IE00BLNMQT00 83182 EUR 4061101.256 48.8218756 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 09/02/2018 IE00BVFZGC04 125808 USD 2315156.483 18.4022994 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 09/02/2018 IE00BVFZGF35 19077 USD 1686650.299 88.412764 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 09/02/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 401264.4912 35.2450146 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 09/02/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 730167.3619 51.9322448 Short Daily ETP



Boost Brent 09/02/2018 IE00BVFZGD11 362613 USD 7510548.587 20.7122982 Oil ETC



Boost Gold 09/02/2018 IE00BVFZGK87 110868 USD 2966259.005 26.7548707 ETC



Boost Natural Gas 09/02/2018 IE00BVFZGL94 30751 USD 593626.7261 19.3043064 ETC



Boost BTP 10Y 5x 09/02/2018 IE00BYNXNS22 180650 EUR 8328243.219 46.1015401 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 09/02/2018 IE00BYNXPH56 66676 EUR 3689510.613 55.3349123 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 09/02/2018 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1743424.593 90.548696 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 09/02/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 937526.441 64.2757741 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 09/02/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2402775.487 103.2031392 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 09/02/2018 IE00BYTYHS72 70880 USD 2974869.472 41.9705061 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 09/02/2018 IE00BYTYHR65 477057 USD 7672637.109 16.0832712 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 09/02/2018 IE00BYTYHN28 29028 USD 7047196.275 242.7723672 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 09/02/2018 IE00BYTYHM11 11000 USD 254645.6066 23.1496006 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/02/2018 IE00BYTYHQ58 34167091 USD 6965764.427 0.2038735 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 09/02/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8395372.537 163.7067359 ETP



Boost Bund 30Y 3x 09/02/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 340263.8162 115.7359919 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 09/02/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26526038.47 10281.41026 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 09/02/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 429211.2101 122.6317743 Short Daily ETP



