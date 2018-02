Straubing (ots) - Dagegen schafft Angela Merkel es nicht, die Brandherde in ihrer Partei auszutreten. Mit ihrer Ankündigung, weitere vier Jahre zu amtieren, verschiebt sie die Klärung der Erneuerung auf den Sankt-Nimmerleinstag, die Jungen in der CDU geben sich damit nicht zufrieden. Damit aber verliert die Kanzlerin Zug um Zug an Autorität.



