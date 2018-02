Varoufakis wirbt bei Landsleuten um Spenden, um eine eigene Partei zu gründen. Mit dieser will er bei der Europawahl 2019 antreten.

Die meisten Griechen haben das Frühjahr 2015 nicht in guter Erinnerung. Nach dem Wahlsieg des radikalen Linksbündnisses Syriza Ende Januar versank das Land immer tiefer ins Chaos. Geschlossene Banken, lange Schlangen vor den wenigen noch funktionierenden Geldautomaten, Hamsterkäufe, leere Regale in den Supermärkten: Im Juni stand Griechenland kurz vor dem Kollaps.

Aber wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sein können: Yanis Varoufakis, damals griechischer Finanzminister und einer der engsten Berater des Ministerpräsidenten Alexis Tsipras, hat die Krise als "griechischen Frühling" erlebt. Und für dessen Rückkehr kämpft er nun.

Über Twitter wirbt Varoufakis jetzt bei seinen Landsleuten um Spenden. Das Geld soll in die Gründung einer neuen Partei fließen, die er am 26. März aus der Taufe heben will. Die Partei stehe im Kontext der von ihm 2016 gegründeten Bewegung Demokratie in Europa 2025 (DiEM25), sagte Varoufakis dem Handelsblatt. Antreten werde die Partei sowohl bei der Europawahl 2019, als auch bei der spätestens im September nächsten Jahres fälligen griechischen Parlamentswahl.

Damit bereitet einer der umstrittensten Akteure der griechischen Krise seine Rückkehr auf die politische Bühne vor. Damals holte der Syriza-Chef Alexis Tsipras den Ökonomie-Professor Varoufakis - Spezialgebiet: Spieltheorie - als Oppositionsführer in sein Beraterteam und berief ihn nach dem Wahlsieg im Januar 2015 zum Finanzminister.

Aber Varoufakis hatte es von Anfang an schwer im Kreis seiner europäischen Kollegen, nicht zuletzt wegen seines exzentrischen Auftretens. Anfang Februar 2015 kam Varoufakis nach London. Vor der Tür von Downing Street 11 erwartete ihn der britische Schatzkanzler George Osborne in einem dunkelgrauen Maßanzug. Varoufakis trug Schnürstiefel, ein knallblaues Hemd, das über die Hose hing, und eine knielange Lederjacke. Eine britische Zeitung fühlte sich bei diesem Aufzug an einen "Drogendealer aus Manchester" erinnert. Teilnehmer der Eurogruppe beschrieben den Griechen als "Spieler", "Amateur" und "Zeitverschwender". Der Athener Minister habe die Geduld seiner Kollegen mit endlosen, ...

