DZ Bank hebt Merck KGaA auf 'Kaufen' - Fairer Wert 98 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Merck KGaA vor Zahlen zum vierten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert auf 98 Euro belassen. Analyst Peter Spengler rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie mit keinen negativen Überraschungen bei der Zahlenvorlage. Seine Kaufempfehlung begründete er mit dem Hinweis, dass die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns nach dem Kurssturz Anfang Februar seinen fairen Wert deutlich unterschritten habe.

DZ hebt Wacker Chemie auf 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Wacker Chemie nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 146 auf 152 Euro angehoben. Die vorläufigen Resultate des Spezialchemiekonzerns im Schlussquartal 2017 hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen für 2018 und die Folgejahre leicht nach oben an. Die zu erwartende gute Geschäftsentwicklung dürfte im ersten Halbjahr 2018 aber durch den starken Euro belastet werden.

Kepler Cheuvreux senkt ElringKlinger auf 'Hold' - Ziel 18 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat ElringKlinger wegen der hohen Bewertung und des geringen Restpotenzials zum Kursziel von 18 Euro von "Buy" auf "Hold". Analyst Michael Raab rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie für 2018 mit steigenden Margen des Autozulieferers.

Oddo BHF hebt Cewe auf 'Buy' - Ziel 94 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Cewe von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 94 Euro angehoben. Der jüngste Zukauf in Frankreich passe perfekt zum Fotodienstleister, schrieb Analyst Martin Decot in einer am Montag vorliegenden Studie. Zunächst würden die Gewinne zwar leicht belastet, langfristig aber deutlich voran gebracht.

Goldman senkt Ziel für T-Mobile US - 'Conviction Buy List'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für T-Mobile US nach Zahlen von 77 auf 74 US-Dollar gesenkt, die Aktie des Mobilfunkers aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Finanzergebnisse für das vierte Quartal seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Brett Feldman in einer am Montag vorliegenden Studie. T-Mobile US ist für ihn aber weiterhin eine der überzeugendsten Wachstumsgeschichten im US-Telekom- und Kabelsektor.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Linde z.U.e. auf 208 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Linde z.U.e. von 202 auf 208 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Perspektiven für den Industriegasehersteller blieben günstig, schrieb Analyst Martin Rödiger in einer am Montag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal dürfte solide ausgefallen sein. Daher sowie unter Berücksichtigung der Vorteile durch die US-Steuerreform habe er seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie erhöht.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Volkswagen Vz auf 222 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Volkswagen Vorzüge von 220 auf 222 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Neue Produkte, anhaltende Maßnahmen zur Optimierung und eine Trendwende in den Schwellenländern dürften 2018 für starkes Gewinnwachstum sorgen, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Montag vorliegenden Studie.

Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Ceconomy auf 11,30 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Ceconomy von 11,90 auf 11,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Details der Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals seien enttäuschend, vor allem mit Blick auf das Umlaufkapital, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit der Erfüllung der Jahresziele werde es der Elektronikhändler schwer haben.

Commerzbank hebt Ziel für Sixt auf 93 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Sixt nach Zahlen von 92 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Kennziffern des Autovermieters für 2017 seien besser als erwartet, schrieb Analystin Sabrina Taneja in einer am Montag vorliegenden Studie.

Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Schaeffler auf 16,50 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Schaeffler von 17,50 auf 16,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Autozulieferers und Industriekonzerns für 2018 habe ziemlich enttäuscht, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun bleibe als Kaufargument nur noch die niedrige Bewertung.

