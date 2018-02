Regensburg (ots) - Wenn die öffentliche Hand mit Geld winkt, sagt niemand so leicht nein. Das gilt auch für das Vorhaben einer neuerlichen GroKo, die irgendwann demnächst vielleicht zustande kommt: Union und SPD wollen die Elektroauto-Kaufprämie für Taxis und leichte Nutzfahrzeuge erhöhen. Schaden kann es nicht, heißt es aus dem Kfz-Handel und dem Taxi-Gewerbe. Die aufgestockte Subvention nimmt man gerne mit, sie wird aber bei der Entscheidung Elektro ja/nein nicht maßgeblich sein. Wer mehr saubere Luft in den Innenstädten haben will, lässt die schmutzigen Betrüger-Diesel mit wirkungsvoller Hardware nachrüsten und arbeitet an der Verkehrssteuerung. Leise, emissionsarme Paketdienste sind möglich, das macht die Post schon vor; dazu Sammelverkehr im Lieferbereich, das Ganze gut kontrolliert. Ein Anfang wäre gemacht. Denn bis es für alle Gewerbe akzeptable Lösungen und brauchbare E-Fahrzeuge gibt, das dauert leider noch.



OTS: Mittelbayerische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62544 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62544.rss2



Pressekontakt: Mittelbayerische Zeitung Redaktion Telefon: +49 941 / 207 6023 nachrichten@mittelbayerische.de