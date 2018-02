Düsseldorf (ots) - Düsseldorf hat das, was die Narren mögen - die längste Theke der Welt und den besten Rosenmontagszug in Deutschland. So politisch, so frech, so auf den Punkt - so gut kann das kein anderer am Rhein. Im Ranking des rheinischen Frohsinns stellt Mainz die besten Redner, Köln die bekanntesten Bands und Düsseldorf die bösesten Wagen. Während Köln Prominenz zur Prunksitzung versammelt, werden in Düsseldorf Potentaten angeprangert. So auch gestern. Da kennen die Düsseldorfer nichts. Sie drehen Martin Schulz durch den Wolf, zeigen Merkel als Schwarze Witwe und Lindner als Hasenfuß. Karneval am Rhein lebt von Pointe, Provokation, Protest. Düsseldorf beherrscht alle drei Spielarten und setzt sie beim Rosenmontagszug in Szene. So ist der Zug weit mehr als ein lustiger Ausflug feierfreudiger Alttrinker. Er ist das, was Demokratie braucht: Meinungsäußerung! Kommentiert wird, was Politik und Wirtschaft (weltweit) angerichtet haben: Skandale und Krisen - von Diesel bis Nord-Korea, von Brexit bis Air Berlin. Der Mut zur Frechheit möge dem Düsseldorfer Karneval erhalten bleiben! Nur so bleibt er einzigartig.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621