Kombination von Comtrade Software HYCU und hyperkonvergentem Sekundärspeicher ExaGrid nutzt HCIS-Funktionen für IT-Rechenzentren

ExaGrid, ein führender Anbieter von hyperkonvergentem Sekundärspeicher zu Datensicherungszwecken, und Comtrade Software, Entwickler von HYCU intelligentem Anwendungsdatenschutz - haben eine Partnerschaft geschlossen, um eine speziell angefertigte Backup-Application-to-Backup-Storage-Lösung für virtualisierte Umgebungen anzubieten. HYCU von Comtrade Software und die skalierbare diskbasierte Backup-Appliance von ExaGrid bieten zusammen eine elegante und doch einfache End-to-End-Datenschutzlösung für IT-Rechenzentren an.

HYCU erkennt automatisch Anwendungen, die auf virtuellen Computern ausgeführt werden, und macht diese für Infrastrukturteams transparent. Mit diesem neuen Ausmaß an Sichtbarkeit sorgt HYCU dafür, dass keine kristische Anwendung ungeschützt bleibt eine wichtige Herausforderung für Unternehmen, die in ihren modernen Rechenzentren Cloud- und HCI-Architekturen bereitwillig nutzen. Da HYCU anwendungsspezifische Wiederherstellungs-Workflows erstellt, können IT-Administratoren Anwendungen leicht sichern und Daten in Minuten wiederherstellen.

ExaGrid ergänzt HYCU durch seinen Ansatz zur Sicherungsspeicherung, zu dem eine einzigartige Landezone gehört, um die schnellsten Sicherungen durchzuführen, eine Datenarchivierung zu vermeiden und für die schnellsten Wiederherstellungen und VM-Starts zu sorgen. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid gewährleistet ein Backup-Fenster einer festgelegten Länge, wenn die Datenmenge steigt, und Appliance-Modelle verschiedener Größen erlauben den Kunden Anschaffung stets am tatsächlichen Bedarf auszurichten und disruptive und kostspielige Hardwareaufrüstungen zu vermeiden. Kunden können ältere und neuere Appliances in ein und demselben Scale-Out-System verwenden und so eine Produktveralterung vermeiden und ihre IT-Investitionen im Voraus und auch im Verlauf schützen.

Die kombinierte Lösung bietet den Kunden einige entscheidende Vorteile, wie zum Beispiel:

Anwendungsspezifisches One-Click-Backup mit dynamischer Anwendungswiederherstellung

Scale-Out-Backup-Speicherung erweiterbar bis zu einem 2 PB Voll-Backup bei gleichbleibender Leistungsfähigkeit

Unkomplizierte Bereitstellung

Einfache Einrichtung und dauerhafte inkrementelle Backup-Effizienz

Die Markteinführung der kombinierten Lösung von Comtrade Software und ExaGrid beinhaltet eine mehrgleisige Co-Marketing-Strategie, die sowohl Veranstaltungen für Kunden als auch für Vertriebspartner, Webinare und eine Vielzahl von direkten Bildungsmedien umfasst.

Über Comtrade Software

Bei dem Stichwort hyperkonvergent geht es vor allem darum, die Komplexität in der IT zu reduzieren. Das sollte auch für die Überwachung und den Datenschutz gelten. Comtrade Software erlaubt IT, das Rechenzentrum zurückzuerobern, ohne ins Schwitzen zu geraten. Unsere anwendungszentrierten Lösungen verschaffen Sichtbarkeit, um über VMs hinaus Einblick in geschäftskritische Anwendungen zu erhalten. Wir durchbrechen Barrieren, damit IT Probleme schnell beseitigen, Anwendungen und Daten vollständig und zuverlässig wiederherstellen und unsere Produkte bereitstellen kann, bevor der Kaffee kalt wird. Ganz ohne Warten, ohne Lernkurve und ohne Umstände. Mit 25-jähriger Expertise und Erkenntnissen von Millionen von Nutzern machen wir es Ihnen leicht, in einer hypereinfachen hyperkonvergenten Welt Erfolg zu haben. Folgen Sie uns unter @ComtradeSoftw und auf LinkedIn und besuchen Sie comtradesoftware.com.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet hyperkonvergenten Sekundärspeicher für eine Sicherung mit Datendeduplizierung, einer einzigartigen Landezone und einer Scale-Out-Architektur an. Die Landezone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und unmittelbare VM-Wiederherstellungen. Seine Scale-Out-Architektur umfasst vollständige Appliances in einem Scale-out-System und gewährleistet ein Backup-Fenster einer festgelegten Länge, wenn die Datenmenge steigt, um kostenspielige Hardwareaufrüstungen zu vermeiden. Folgen Sie uns unter @ExaGrid und auf LinkedIn und besuchen Sie exagrid.com. Sehen Sie selbst, was Kunden von ExaGrid über ihre Erfahrung mit ExaGrid zu sagen haben, und warum sie nun beträchtlich weniger Zeit mit Backup verbringen.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

