Das 40-jährige Model wurde vorsorglich in Krankenhaus gebracht, ebenso zwei weitere Personen. Trump Jr. spricht von einer "unglaublich beängstigenden Situation".

Die Schwiegertochter von US-Präsident Donald Trump, Vanessa Trump, hat einen Brief mit einer unbekannten Substanz geöffnet und ist daraufhin vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Brief war laut Polizeiangaben an ihren Ehemann adressiert, Donald Trump Jr., und wurde an eine Wohnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...