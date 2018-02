Schutz sensibler SAP-Daten unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

REDWOOD CITY, Kalifornien, USA, 13. Feb. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix (http://www.delphix.com) hat sich als Unternehmen die Veränderung der Dynamik in der Verwaltung und Nutzbarmachung von Daten auf die Fahne geschrieben. Es hat heute neue Verbesserungen an seiner Delphix Dynamic Data Platform (https://www.delphix.com/platform) angekündigt. Diese liefern fortgeschrittene Algorithmen, die speziell auf SAP-Daten abgestimmt sind (https://www.delphix.com/data-sheet/data-masking-sap) und über die Fähigkeit verfügen, vollständige SAP-Datenvolumen mit bisher unerreichter Geschwindigkeit, Einfachheit und Genauigkeit maskieren zu können. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Einführung der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) und anderer aufsichtsrechtlicher Anforderungen versetzen diese Verbesserungen Unternehmen in die Lage, ihren Compliance-Anforderungen schneller nachzukommen.

Die Delphix Dynamic Data Platform macht zeit- und kostenaufwändige Prozesse zum Maskieren sensibler Daten überflüssig und beseitigt die damit einhergehende Belastung der Unternehmen. Mit diesem neuartigen Ansatz können Unternehmen ihre Releasezyklen beschleunigen und die Qualität ihrer Anwendungen verbessern.

Die Delphix Dynamic Data Platform bietet SAP-Kunden:

Automatische Identifizierung sensibler Daten in SAP - die der DSGVO unterliegen - innerhalb von wenigen Minuten;

Leistungsstarke Maskierung sensibler Daten;



Einmalige Maskierung von SAP-Daten durch das Team, mit anschließender Bereitstellung von Mehrfachkopien vor Ort oder in der SAP-Cloud-Umgebung.

Rechtzeitig für die DSGVO

Diese neue Funktion ist angesichts der EU-DSGVO, die Unternehmen dazu verpflichtet, einen Datenschutz einzubetten, der die persönlichen Daten von EU-Bürgern schützt, äußerst wichtig. SAP-Anwendungen sind das digitale Rückgrat vieler moderner Unternehmen und erfassen normalerweise sensible Informationen, wie Kundendaten, geistiges Eigentum und Finanzdaten. Die Delphix-Plattform bietet diesen globalen Unternehmen eine umfassende Lösung für die Ausarbeitung und Umsetzung von Richtlinien zur Einhaltung der DSGVO-Verordnung innerhalb komplexer SAP-Umgebungen.

"Die DSGVO ist für Unternehmen die weitreichendste Datenschutzverordnung der letzten 30 Jahre", äußerte sich Holger Mueller, VP und Principal Analyst für Constellation Research. "Dementsprechend ist es für Führungskräfte kein Leichtes sicherzustellen, dass die massiven Datenmengen - die auch noch stetig zunehmen - den Anforderungen der DSGVO genügen. Die Uhr tickt und jede Lösung, die Führungskräfte dabei unterstützt, den Compliance-Prozess der DSGVO für SAP-Daten schnell zu bewältigen, ist äußerst attraktiv."



Mehr SAP-Daten schneller schützen

Unternehmen können diese einzigartige Funktion zur Beschleunigung der Markteinführung von Anwendungen und zur Einhaltung der Vorschriften sowohl in SAP- als auch in anderen Umgebungen nutzen. Und so geht's:

Zuerst erstellt die Delphix-Plattform intelligent Profile der vielen Datenbanktabellen in den SAP-Anwendungen, um sensible Daten zu identifizieren. Dann maskiert sie einheitlich die Felder mit sensiblen Daten durch Maskierungsalgorithmen, die sowohl in SAP- als auch in anderen Umgebungen angewandt werden können, damit die Schnittstellen und referentielle Integrität unabhängig von der Testlandschaft (SAP oder Hybrid) einheitlich sind. Schließlich nutzt Delphix fortgeschrittene Datenvirtualisierungstechnologie, um sofort maskierte Datenkopien zu erstellen, die in Umgebungen, die nicht in reelle Betriebsabläufe eingebunden sind, verwendet werden können, wobei die SAP-Teams Kontrolle über die dynamischen Daten erhalten. Beim Einsatz der Delphix-Plattform besteht die Möglichkeit, ein Lesezeichen zu setzen und sichere Daten zurückzuspielen, um Testzyklen zu beschleunigen und hochwertige Daten in SAP-Umgebungen beizubehalten.



Weitere Informationen zur Delphix Dynamic Data Platform finden Sie unter https://www.delphix.com/platform (https://www.delphix.com/platform).

Nähere Informationen zur Datenmaskierung in SAP finden Sie unter: https://www.delphix.com/data-sheet/data-masking-sap (https://www.delphix.com/data-sheet/data-masking-sap)

Über Delphix

Die Mission von Delphix ist es, Daten in Unternehmen ohne Reibungsverluste bereitzustellen und Innovation zu beschleunigen. Fortune-100-Unternehmen setzen die Delphix Dynamic Data Platform ein, um Daten aus der Cloud oder aus Vor-Ort-Umgebungen miteinander zu verbinden, zu virtualisieren, zu sichern und zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.delphix.com.





