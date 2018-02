IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity für eine zunehmend digitalisierte Welt, meldete heute seine Teilnahme am Mobile World Congress 2018, der weltweit größten Messe für die Mobilfunkbranche. Der Mobile World Congress 2018 wird von der GSMA veranstaltet und findet vom 26. Februar bis 1. März 2018 in Barcelona statt.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von größter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für "Augmented Identity" garantiert IDEMIA sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT.

Auf dem Mobile World Congress 2018 in Barcelona lädt IDEMIA Sie dazu ein, in fünf speziellen Vorführbereichen seine Lösungen anzuschauen, die die Art und Weise, wie wir einfacher "kommunizieren", "vernetzen", "uns umherbewegen", "Transaktionen ausführen" und "uns identifizieren" können, neu gestalten.

Am Stand von IDEMIA wird eine breite Palette an Innovationen präsentiert:

"Know Your Customer"-Lösungen für das mobile Einbinden von Kunden

3D-Gesichts- und Iris-Erkennung für Handys

Sicherheit von vernetzten Objekten bis zur Cloud

eSIM-Orchestrierung und -Verwaltung

Innovative technische Lösungen für den Automobilbereich (Einrichten von vertrauenswürdigen digitalen Identitäten, Schlüssel-Digitalisierung, vernetztes Fahrzeug-Lösung, Gesichtserkennung des Fahrers)

Digitales Kundenerlebnis und adaptive Authentifizierung für Finanzinstitutionen

Intelligente Zahlungskarten der nächsten Generation von IDEMIA (F-Code, Blink, Motion Code) und mobile Zahlungsdienste

Erhebung biometrischer Daten

und noch einiges mehr zu entdecken!

"Oberthur Technologies und Safran Identity Security (Morpho) haben sich 2017 zu IDEMIA zusammengeschlossen. Auf dem Mobile World Congress werden sie zum ersten Mal unter dem IDEMIA-Banner vertreten sein. Als GSMA-Mitglied wissen wir, wie wichtig die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist, auf der führende Technologieanbieter, Kunden und Partner gemeinsam an einer sichereren Welt arbeiten", so Didier LAMOUCHE, CEO von IDEMIA"Außerdem freue ich mich sehr, dass diese neue Auflage des Mobile World Congress unter dem Motto steht "Creating a Better Future" (eine bessere Zukunft schaffen), denn das ist genau das Ziel, das wir bei IDEMIA verfolgen. Wir brauchen heute ein neues Leistungsversprechen für eine neue Welt. IDEMIA ist stolz darauf, entschieden für den Bereich "Augmented Identity" einzutreten und unermüdlich Bürger und Kunden mit seinen führenden Lösungen zu unterstützen, damit sie in den Genuss von immer mehr Sicherheit und Komfort in ihrem Alltag kommen

Besuchen Sie unseren Stand in Halle 6 (Stand-Nr. 6H30) und

entdecken Sie die Welt der Augmented Identity.

Die Referenten und Vorführer von IDEMIA freuen sich darauf, Sie begrüßen zu dürfen!

Weitere Informationen finden Sie unter

www.idemia.com/mwc2018

Besuchen Sie unseren virtuellen Presseraum: http://mwc.vporoom.com/IDEMIA

Folgen Sie uns auf Twitter: @IdemiaGroup MWC18

Pressekontakt: idemia@havas.com

