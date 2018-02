Die weltweite Produktion von Tomaten hat in dem Jahr 2016 den historischen Rekord gebrochen, indem sie 177.000 Millionen kg übertraf, so Daten, die Hortoinfo von FAO-STAT hat, die Statistikstelle der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (Food and Agriculture Organization, FAO) der Vereinten Nationen (UN). Bildquelle: Shutterstock.com Genauer, gab es auf der Welt in dem Jahr...

Den vollständigen Artikel lesen ...