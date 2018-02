BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der Überfischung der Weltmeere mahnen die Grünen zu einem verantwortungsvollen Verzehr von Meerestieren. Zwar sei Fisch wichtig für eine gesunde und ausgewogene Ernährung, sagte die Sprecherin der Bundestagsfraktion für Ernährungs- und Tierschutzpolitik, Renate Künast, der Deutschen Presse-Agentur vor Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch.

"Wir müssen aber dringend auf freilebende gefährdete Fischarten wie Aal, Alaska Seelachs, Forellen oder Garnelen verzichten und auf Qualitätssiegel für nachhaltigen Fisch beziehungsweise Bio achten." Und die künftige Bundesregierung müsse in Europa dafür eintreten, dass die EU ihre Fangquoten an soziale und ökologische Kriterien binde. Zudem gehörten Überkapazitäten der Fangflotten zügig abgebaut.

In der Fastenzeit sollen gläubige Christen auf ihnen angenehme Dinge wie Schokolade oder Alkohol verzichten - und an Aschermittwoch und freitags insbesondere auf Fleisch. Viele weichen auf Fisch aus, der Konsum steigt laut Fischindustrie vor Ostern merklich an.

Künast kritisierte, die Meere gehörten zu den letzten Gebieten, in denen weitgehend Rechtsfreiheit herrsche. Dringend nötig sei ein internationaler Rechtsrahmen, der den Schutz der Meere und seiner Bewohner sicherstellt - am besten auf Ebene der Vereinten Nationen.

Naturschutzverbände wie Greenpeace und WWF fordern Verbraucher auf, Fisch als Delikatesse und nicht als alltägliches Konsumgut zu betrachten und sich beim Kauf für nachhaltige Produkte zu entscheiden. Der Bundesverband der Fischindustrie sieht keinen Grund für Verbraucher, pauschal ihren Konsum einzuschränken. Die Bestände vieler Arten, die in Deutschland mit wachsendem Interesse verzehrt würden, befänden sich "in einem ausgezeichneten Zustand"./toz/DP/zb

