OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" (Dienstag) zu Urteil/Klarnamenzwang/Facebook:

"Das Urteil kann für Datenschützer, darunter der klagende Bundesverband der Verbraucherzentralen, nicht wirklich befriedigend sein. Denn das Gericht hat im Fall des Klarnamenzwangs ganz bewusst eben keine Grundsatzentscheidung gefällt. Dabei gäbe das Telemediengesetz dies durchaus her: Demnach müssen Onlinedienste auch eine anonyme Teilnahme, etwa unter Verwendung eines Pseudonyms, ermöglichen. (...) Beide Seiten haben angekündigt, in Berufung zu gehen. Folgt nun das Kammergericht Berlin in Sachen Klarnamenzwang der Argumentation der Vorinstanz, bleibt die grundsätzliche Frage nach dessen Rechtmäßigkeit womöglich ungeklärt. Der bequemste Weg für Facebook: Ein paar mehr Informationen hier, eine Aufklärungsseite dort - schon wird man den Vorgaben zur Einwilligung der Datenweitergabe wieder gerecht. Und das Geschäft mit den Nutzerdaten könnte weitergehen."/zz/DP/men

