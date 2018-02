HANNOVER (dpa-AFX) - 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Facebook:

Klipp und klar verbieten die Richter dem sozialen Netzwerk eine ganze Reihe von Voreinstellungen und Klauseln. Trotzdem wird das Papier in der Europazentrale von Facebook in Dublin nur ein müdes Lächeln hervorrufen. Frühestens in ein paar Jahren könnten die Sätze der Berliner Richter rechtskräftig werden. Das Hauptproblem sind aber die lächerlichen Bußgelder. Im neuen Urteil geht es um 250 000 Euro pro Zuwiderhandlung. Für Facebook sind solche Strafen einfach nur lächerlich. Immerhin: Die EU-Mitgliedsstaaten haben das Problem erkannt. Die Datenschutzgrundverordnung, die Ende Mai in Kraft tritt, sieht Bußgelder in Höhe von bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes vor. Das spiegelt den wahren Wert der Daten wider und würde sogar Facebook wehtun./zz/DP/zb

