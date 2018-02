LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" (Dienstag) schreibt zu Sigmar Gabriel:

"Sigmar Gabriel hat es sich nicht wegen einer einzigen wütenden Äußerung mit nahezu der SPD-Spitze verscherzt. Obwohl man annehmen darf, dass er den seiner Tochter in den Mund gelegten Satz über Martin Schulz, den "Mann mit den Haaren im Gesicht", sehr genossen hat, als er ihn einer Zeitung sagte. Jetzt bedauert er natürlich, weil es jetzt eng wird. Als ob so ein hinterhergeworfenes Bedauern all die Indiskretionen und Erniedrigungen vergangener Jahre aus der Welt schaffen würde, die jeder mit ihm schon erlebt hat. Von seinen inhaltlichen Sprüngen nicht zu reden. Dass er sein Verhalten stets wortmächtig, innerparteilich gern auch unter Einsatz von Tränen der Rührung, zu begründen weiß, macht die Sache nicht besser. Viele haben mittlerweile das Gefühl, einem politischen Heiratsschwindler aufzusitzen, der ihre Loyalität immer nur benutzt."/zz/DP/men

