FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Urteil gegen Facebook

Zwar sind Facebook, Google und Co. zweifellos mittlerweile für Fragen des europäischen Daten- und Verbraucherschutzes wie des Wettbewerbsrechts notgedrungen sensibilisiert. Aber es geht schließlich auch um erhebliche Eingriffe in das allgemeine Persönlichkeitsrecht, um Benutzerprofile und die Ortung des Aufenthaltsortes, um das Mindeste zu sagen. Insofern ist es bedauerlich, dass die Verbraucherschützer ausgerechnet damit gescheitert sind, die Aussage "Facebook ist kostenlos" zu untersagen. Es stimmt, der Nutzer muss nicht gleich einen bestimmten Geldbetrag entrichten. Aber er zahlt mit seinen persönlichen Daten. Das kann teuer werden. Daran muss jeder denken. Jeder ist eigentlich Herr seiner selbst. Der Staat muss sicherstellen, dass das so bleibt./zz/DP/zb

AXC0022 2018-02-13/05:35