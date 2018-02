=== *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Januar, Frankfurt *** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q (07:30 Telefonkonferenz für Agenturen, 10:00 HV), Hannover *** 07:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:30 DE/Scout24 AG, Jahresergebnis, München 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q, Purchase 12:30 DE/S&P Global Ratings, Versicherungssymposium, Frankfurt 14:00 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei der Dayton Area Chamber of Commerce *** 15:30 DE/SPD, Sitzungen von Präsidium und Parteivorstand, Berlin 18:00 DE/Bundesbank-Vorstandsmitglied Thiele, PG zur Studie "Zahlungsverhalten in Deutschland", Frankfurt *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 4Q, Wien - DE/Daimler AG, Geschäftsbericht 2017, Stuttgart - DE/Instone Real Estate Group BV, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) ===

