Vor dem Start in den Handelstag stehen die Zeichen auf Kursgewinne. Der deutsche Leitindex liegt über der Marke von 13.000 Zählern.

Nach den jüngsten Kursturbulenzen sind Anleger in Europa und den USA wieder optimistischer in die neue Woche gestartet. Der deutsche Leitindex Dax legte lag am gestrigen Montag zum Handelsschluss bei rund 12 283 Punkten und damit 1,45 Prozent im Plus. Diese Kursgewinne dürften sich zunächst fortsetzen. Vorbörslich liegt die Frankfurter Benchmark bei 12325 Zählern und damit mehr als 40 Punkte über dem gestrigen Vortagesschluss.

Denn die Vorgaben aus Übersee sind positiv: Am Montag ging es an der Wall Street erneut kräftig aufwärts. Der Dow Jones Industrial legte letztlich um 1,70 Prozent auf 24 601,27 Punkte zu. Allerdings war es für den US-Leitindex seit seinem Rekordhoch Ende Januar in der Spitze um etwas mehr als zwölf Prozent abwärts gegangen. Die vergangene Börsenwoche war die schlimmste für die Wall Street seit zwei Jahren gewesen. Der breit gefasste S&P 500 beendete den Montag mit einem Plus von 1,39 Prozent auf 2656,00 Punkte. Der technologielastige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...