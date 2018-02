Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FLIXBUS - Flixbus hat große Pläne in den USA, wo das Unternehmen gerade an der Westküste eine neue Organisation nach europäischem Vorbild aufbaut, erläuterte Mitgründer Jochen Engert. "Die ersten Linien werden auch von dort ausgehen Richtung Las Vegas, San Francisco, Bay Area. Start soll im ersten Halbjahr 2018 sein." Wenn die ersten Linien erfolgreich sind, will Flixbus das Angebot ausbauen. "Dann wird das nicht nur Kalifornien sein, sondern die gesamte USA." Engert sieht in den Vereinigten Staaten "viel ungenutztes Potenzial". (Handelsblatt S. 16/SZ S. 19)

AUDI - Das Bundeskanzleramt und mehrere Bundesministerien haben nach Welt-Informationen Modelle von Audi in ihrem Fuhrpark, die mit einer illegalen Abschalteinrichtung ausgestattet sind. Die entsprechenden Fahrzeuge, deren Software erst jüngst entdeckt wurde, müssen nun nachgerüstet oder aus dem Verkehr gezogen werden. "Im Fuhrpark des Bundeskanzleramtes sind zwei Fahrzeuge von der Rückrufaktion betroffen. Sie werden entsprechend Herstellervorgaben demnächst nachgerüstet", sagte ein Sprecher. "Entscheidungen über die Zusammensetzung des künftigen Fuhrparks des Bundeskanzleramtes werden zu gegebener Zeit getroffen." (Welt S. 9)

BASF - Eigene Führungskräfte und externe Mitarbeiter haben den Chemiekonzern BASF mutmaßlich um Millionen Euro geprellt. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern bestätigte Ermittlungen. Laut BASF hatten interne Prüfungen 2017 den Verdacht ergeben, dass Dienstleister den Einsatz von Arbeitskräften am Standort Ludwigshafen "unrechtmäßig abgerechnet haben". Der Betrug soll sich "über mehrere Jahre" hingezogen haben. Zuerst hatte die Zeitung Rheinpfalz über den Fall berichtet. Ende Januar sind laut Staatsanwaltschaft Arbeitsplätze und Wohnungen von vier BASF-Mitarbeitern der "unteren Führungsebene", von denen einer inzwischen verstorben sei, und fünf Verantwortlichen beteiligter externer Firmen durchsucht worden. Ihnen wird Betrug zu Lasten der BASF vorgeworfen. (SZ S. 19/Handelsblatt S. 19)

ENBW - Der Stromkonzern ENBW wird mit seinen Windkraftaktivitäten erstmals außerhalb Europas aktiv und bewirbt sich um ein großes Projekt in Asien. Innerhalb der nächsten Monate wird sich entscheiden, in welchem Umfang ENBW an dem Windpark Formosa 3 vor der Küste Taiwans beteiligt sein wird. (FAZ S. 24)

February 13, 2018

