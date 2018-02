Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ZEW - Die deutschen Unternehmen fürchten Nachteile durch die neuen europäischen Datenschutzregeln, die im Mai in Kraft treten. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) unter Unternehmen der Informationswirtschaft, die dem Handelsblatt vorab vorliegt. Demnach nehmen die Unternehmen die Datenschutzgrundverordnung hauptsächlich als zusätzliche Kosten- und Arbeitsbelastung wahr. Rund die Hälfte der 682 Befragten gab an, dass ihre Geschäftsprozesse dadurch verkompliziert werden. Nur etwas über ein Viertel der Unternehmen glaubt, dass Kunden durch die neuen Regeln mehr Vertrauen beim Onlineshopping haben werden. (Handelsblatt S. 11)

STEUERHINTERZIEHUNG - Das Ausmaß der vermuteten Steuerhinterziehung durch fingierte Goldhandelsfirmen ist größer als bisher vermutet. Aus einem Durchsuchungsbeschluss, der dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, geht hervor, dass die Staatsanwaltschaft einen Fall systematischer Steuerhinterziehung in großem Ausmaß sieht. Nach den Erkenntnissen der Ermittler hat eine Clique von Steueranwälten und -beratern ab 2007 ein regelrechtes Hinterziehungsmodell entwickelt, das unter dem Namen Goldfinger bekannt wurde. Mit dem umstrittenen Modell brachten Wohlhabende den Staat nach Schätzungen der Ermittler um mehrere Milliarden Euro. Mit einem angeblich professionellen Handel von Edelmetall senkten sie ihren Steuersatz bis auf null. (Handelsblatt S. 1)

UNION - Hamburgs früherer Bürgermeister Ole von Beust (CDU) fordert von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ein klares Zeichen der personellen Erneuerung. Gegenüber Bild sagte von Beust: "Das Wahlergebnis war nicht berauschend, aber es wäre ohne Angela Merkel sicher noch schlechter gewesen. Darum steht sie selbst nicht zur Disposition, aber sie sollte jetzt klare Zeichen der personellen Erneuerung in der Spitzen-Mannschaft von Partei und Kabinett setzen." (Bild-Zeitung)

SPD - SPD-Vize-Chefin Manuela Schwesig hat angekündigt, dass die SPD ihre Minister für eine mögliche neue große Koalition erst nach dem Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag benennen wird. "Wenn der Mitgliederentscheid eine Mehrheit für eine erneute große Koalition bringt, werden wir über das Regierungspersonal sprechen", sagte Schwesig. Zugleich mahnte sie ein Ende der Personaldebatten an. (Rheinische Post)

SPD - Innerhalb der SPD gibt es rechtliche Vorbehalte gegen eine umgehende kommissarische Übernahme des Parteivorsitzes durch Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles. "Es wundert mich, dass Andrea Nahles sofort, wenn auch nur kommissarisch, den Parteivorsitz übernehmen will. Dafür gibt es satzungsmäßig keine Grundlage, dies ist in unseren Statuten nicht vorgesehen", sagte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen, Harald Baumann-Hasske. (Welt S. 1 und 4)

GROKO - Von einer neuen großen Koalition profitieren finanziell Familien mit Kindern, besonders aber Rentner. Haushalte mit über 65-Jährigen können mit netto 622 Euro mehr im Jahr rechnen, dem höchsten Vorteil unter allen vier untersuchten Altersgruppen in Deutschland. Das geht aus Berechnungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und des Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) zum Koalitionsvertrag hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegen. (SZ S. 1)

GROKO - Führende Ökonomen kritisieren die wirtschaftspolitischen Pläne der großen Koalition in spe und fordern mutigere Schritte der Politik, um den aktuellen Wirtschaftsaufschwung zu stützen und den Wirtschaftsstandort zu stärken. "Statt die Staatsausgaben zu erhöhen, sollte sie lieber Schulden abbauen und solche Reformen umsetzen, die das Arbeitskräftepotenzial steigern", sagt der Chef der Wirtschaftsweisen, Christoph M. Schmidt, in einer Umfrage der Börsen-Zeitung. Auch DIW-Präsident Marcel Fratzscher und der Chef des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel, Dennis Snower, plädieren in der Umfrage unter anderem für entschlossene Arbeitsmarktreformen. (Börsen-Zeitung S. 5)

RENTE - Die von Union und SPD geplante Anhebung der Erwerbsminderungsrente könnte die Rentenversicherung mit Mehrausgaben von bis zu 1,7 Milliarden Euro im Jahr belasten. "Die Kosten für die Reform der Erwerbsminderungsrenten könnten nach derzeitigen Schätzungen der Rentenversicherung - je nach konkreter Ausgestaltung und möglicherweise stärkerer Inanspruchnahme - auf bis zu 1,7 Milliarden Euro im Jahr 2030 anwachsen, wenn die Regelung 2019 in Kraft tritt", sagte ein Sprecher der Rentenversicherung. (Rheinische Post)

LEITKULTUR - CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn will die Leitkultur zum Thema der Bildungspolitik machen. An den Schulen müssten nicht nur Fakten zu Geschichte und Gesellschaft vermittelt werden, sagte Spahn den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. "Da geht es um Anstand, Werte, Tugenden." Wichtig seien auch stabile Bindungen. "Das alles halte ich für einen Teil der Leitkultur", sagte der geschäftsführende Finanz-Staatssekretär. (Neue Berliner Redaktionsgesellschaft)

ELEKTROAUTO - Die Ungewissheit über die Nachfrage nach Elektroautos schreckt heimische Autohersteller und Zulieferer bislang ab, eine eigene Batteriefertigung aufzubauen. Für die Haushaltsperiode ab 2021 will die EU dafür mehr Fördermittel zur Verfügung stellen. (Handelsblatt S. 11)

FLUGHAFEN LEIPZIG/HALLE - Ausländische Frachtairlines sollen in Deutschland künftig vor allem den Flughafen Leipzig/Halle ansteuern. Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD vereinbart, für den mitteldeutschen Airport die Frachtfluglanderechte zu erweitern und diesen "generell als Landepunkt für den Luftfrachtverkehr" zu etablieren. "Dann könnten vermehrt auch ausländische Frachtfluggesellschaften Leipzig/Halle anfliegen", teilte das sächsische Wirtschaftsministerium der Mitteldeutschen Zeitung mit. Für Leipzig/Halle spricht, dass der Airport verkehrsgünstig liegt und noch freie Kapazitäten besitzt. (Mitteldeutsche Zeitung)

HYGIENE - Schimmel, Käfer, Dreck: Bayerische Lebensmittelexperten haben bei einer Nachkontrolle bereits auffällig gewordener Betriebe in jeder zweiten Firma wieder erhebliche Mängel gefunden. Die Details gehen aus einem internen Bericht des Landesamts für Lebensmittelsicherheit hervor, welcher der SZ vorliegt. Dabei wäre die Behörde gesetzlich verpflichtet, die Ergebnisse publik zu machen. (SZ S. 5)

