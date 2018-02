Essen (ots) - Die Bochumer Fotostudiokette Picture People baut ihr Filialnetz massiv aus. "Allein im vergangenen Jahr haben wir 15 Filialen eröffnet. Wir gehen davon aus, dass wir im laufenden Jahr in einem ähnlichen Tempo wachsen werden", sagte Firmengründer Christian Hamer der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstag). Zehn Jahre nach dem Start hat Picture People 52 Standorte in Deutschland, Österreich und in den Niederlanden. "Neue Filialen haben wir derzeit unter anderem in Münster, Bonn und Graz in Planung", berichtete Hamer. Auch im Ausland will das Bochumer Unternehmen weiter expandieren. "Künftig werden wir noch viel internationaler", sagte Hamer. So seien unter anderem neue Filialen in den Benelux-Ländern denkbar. Zu Picture People gehören derzeit rund 450 Beschäftigte, davon etwa 320 Mitarbeiter in Deutschland. Bundesweit hat die Fotostudiokette derzeit 42 Filialen.



OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55903 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55903.rss2



Pressekontakt: Westdeutsche Allgemeine Zeitung Zentralredaktion Telefon: 0201 - 804 6519 zentralredaktion@waz.de