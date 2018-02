Die amerikanische Regionalbank United Community Banks Inc. (ISIN: US90984P3038, NYSE: UCBI) schüttet am 5. April 2018 eine Quartalsdividende von 12 US-Cents je Aktie aus und erhöht damit die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal um 20 Prozent. Record date ist der 15. März 2018. Das Unternehmen zahlt somit auf das Jahr gerechnet 0,48 US-Dollar an seine Investoren aus. Dies entspricht beim ...

